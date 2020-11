Segundo um estudo sobre emprego do Statec, os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa ocupam os cargos mais bem remunerados em detrimento dos estrangeiros e transfronteiriços.

Luxemburgueses ocupam empregos mais bem pagos

Segundo um estudo sobre emprego do Statec, os trabalhadores de nacionalidade luxemburguesa ocupam os cargos mais bem remunerados em detrimento dos estrangeiros e transfronteiriços.

Segundo os dados do Statec relativos a 2019, a economia do Luxemburgo baseia-se, em grande medida, em mão-de-obra estrangeira (27,8%) e transfronteiriça (45,5%). Sendo que os residentes de nacionalidade luxemburguesa representam apenas 26,7% do total.



No entanto, segundo o Instituto de Estatísticas, estes últimos estão em maioria (65%) nos setores "altamente remunerados", representando mais de 90% da presença na administração pública e mais de 75% na educação.

A Horesca é o setor com mais trabalhadores estrangeiros (com 46%), seguida da construção (36%) e dos serviços administrativos e de apoio (34%). A par com esta última estão também as atividades especializadas, científicas e técnicas (34%) e por fim a finança e seguros (30%).



Luxemburgo "mais qualificado"

De acordo com o boletim do Statec, nas últimas décadas, o mercado de trabalho luxemburguês sofreu uma grande mudança, nomeadamente nos chamados trabalhadores de "colarinho branco" (diretores, gestores, membros de administrações), que representam atualmente 2/3 do emprego assalariado (46% quando em 2002 eram apenas 24%, quase o dobro.)

Juntamente com os licenciados do setor terciário, os dois setores dominam os ramos de alto valor acrescentado. A "especialização da economia luxemburguesa em serviços de elevado valor acrescentado alterou profundamente as características do emprego assalariado no Luxemburgo", considera o organismo. "O nível licenciados terciários subiu em detrimento dos licenciados do ensino secundário", denota ainda o Statec.

Em relação ao número de empregados com um diploma do ensino superior este valor disparou para cerca de 61%. "Em alguns setores, como ciências, educação, setor financeiros ou de seguros, mais de 70% dos empregados têm uma qualificação de ensino superior", acrescenta ainda o Statec.



Entre 2010 e 2018, o Luxemburgo ganhou o dobro de diretores e gestores (+105%), mas menos funcionários administrativos (-17%) e operadores de máquinas e trabalhadores de montagem (-12%).

