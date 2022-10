Esta é uma das principais alterações à lei das rendas implementadas pelo Governo.

Luxemburgo. Valor das rendas limitado a 3,5% do capital investido

O Ministério da Habitação está atualmente a trabalhar numa reforma da Lei das Rendas. O projeto foi alterado, em parte porque o Conselho de Estado levantou objeções formais.

"O objetivo da lei é proteger melhor os inquilinos e assegurar uma maior transparência na fixação das rendas", disse o ministro da Habitação, Henri Kox (Déi Gréng), esta quinta-feira, numa conferência de imprensa nos salões da LuxExpo, onde se realiza este fim-de-semana a Semana da Habitação.

Atualmente, a renda não pode exceder 5% do capital investido. Era suposto permanecer assim até agora, mas o teto máximo de renda foi reduzido para um máximo de 3,5% do capital investido. Isto aplica-se a casas com boa eficiência energética (A a E). Para habitações de baixa eficiência energética (F a I), o limite máximo é de 3%.

Aumento superior a 10% tem de ser repartido

A proposta de reforma apresentada em 2020 estipulava que o senhorio tinha de garantir o cumprimento do limite máximo no contrato de arrendamento. A partir de agora, também será obrigado a determinar o capital investido e a declarar isto no contrato de arrendamento.

No entanto, não tem de apresentar provas dos seus cálculos. Se o inquilino tiver dúvidas sobre a sua exatidão, pode dirigir-se ao conselho municipal de arrendamento, que solicitará ao senhorio que apresente provas. Se não o fizer, o valor do imóvel será determinado por um perito pago pelo inquilino.

Se o capital investido não for mencionado no contrato de arrendamento, o senhorio pode pedir um máximo de oito euros por metro quadrado. O contrato de aluguer deve mencionar ao inquilino a existência da taxa de aluguer. O senhorio e o inquilino partilham igualmente a taxa de agência. A garantia de arrendamento ascende a um máximo de dois meses de aluguer.

As rendas podem ser ajustadas para cima de dois em dois anos, no máximo. Um ajustamento superior a 10% da renda não pode ser feito de uma só vez, mas deve ser repartido ao longo de três anos.

Novo modelo de cálculo do valor dos imóveis

A fim de calcular o valor dos imóveis construídos ou adquiridos há mais tempo, a lei prevê um novo modelo de cálculo para determinar o capital investido. O ponto de partida é o momento da construção ou da compra.

Para este efeito, é aplicado um novo coeficiente, que determina um valor superior ao valor atual, "a fim de estar mais próximo da realidade do mercado imobiliário", salientou Henri Kox.

Os investimentos feitos ao longo dos anos também são tidos em conta. Este modelo de cálculo também se aplica em caso de herança ou doação. Também aqui, o ponto de partida é o momento da construção ou da compra.

As novas regras aplicam-se a todos os contratos de aluguer celebrados após a entrada em vigor da lei e aos contratos de aluguer existentes quando é feita uma adaptação.

(Este artigo foi originalmente publicado no Luxemburger Wort.)

