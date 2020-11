A ligação ferroviária entre a gare da cidade do Luxemburgo e a cidade francesa de Metz vai ser reforçada até 2030.

Luxemburgo vai pagar 100 milhões de euros para reforçar comboios até Metz

Henrique DE BURGO A ligação ferroviária entre a gare da cidade do Luxemburgo e a cidade francesa de Metz vai ser reforçada até 2030.

E segundo o ministro da Mobilidade, François Bausch, o Luxemburgo vai contribuir com 100 milhões de euros para promover o transporte ferroviário entre o Grão-Ducado e França. Em resposta a uma questão parlamentar do deputado socialista (LSAP) Mars Di Bartolomeo, o ministro refere que o memorando de entendimento aprovado em 2018 entre os dois países prevê essa contribuição do Estado luxemburguês no financiamento de obras até em Metz e um reforço da cooperação no domínio dos transportes transfronteiriços.

Ainda no domínio ferroviário, a ligação entre a gare da capital e Metz vai passar a contar com dez comboios por hora de ponta, incluindo oito comboios regionais, um TGV e uma composição de carga.

"Superbus" vai ligar França a Esch-sur-Alzette Novas e melhores ligações para todo o território do Luxemburgo e fronteiras. É este o plano do Governo para os próximos anos.

Esta meta está fixada para o horizonte 2028-2030, em vez dos atuais seis comboios por hora de ponta. Outra novidade anunciada é aumento da capacidade de transporte de passageiros entre os dois países até 2022-2024. Em vez dos atuais 666 lugares limitados pelos comboios regionais, prevê-se que o transporte possa ser operado por unidades triplas (três comboios unidos) com capacidades para cerca de mil lugares. Esta mudança poderá estar operacional ainda antes, na nova linha Bettembourg-Luxemburgo, a partir de dezembro de 2021.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.