A média da UE é de 4,2%.

O Luxemburgo teve o segundo maior aumento dos preços das casas da União Europeia. Os dados do Eurostat referem-se ao segundo trimestre do ano e dão uma subida de 11,4% face ao mesmo período do ano passado. Pior do que o Grão-Ducado só a Hungria, onde os preços da habitação dispararam 14%.

Portugal teve o quarto maior aumento homólogo: as casas ficaram 10,1% mais caras. Estes valores ficam muito acima da média da zona euro e da União Europeia, que é de 4,2%.

Itália mantém-se como o único país onde os preços descem, com uma queda de 0,2%.

Na comparação mensal, o Luxemburgo mantém-se como o segundo Estado-membro, onde os valores mais sobem, com um avanço de 5,1% no segundo trimestre face ao primeiro trimestre do ano. À frente só a Letónia, com uma subida de 5,6%.