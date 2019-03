O principal destino das exportações é a Alemanha, a maior economia da zona euro.

Luxemburgo teve défice comercial de 6,5 mil milhões de euros em 2018

Os países vizinhos são os principais parceiros comerciais do Luxemburgo. No total, o país importou no ano passado bens no valor de 20,2 mil milhões de euros e vendeu ao exterior produtos que totalizam 13,7 mil milhões de euros. No total, apresentou um défice comercial de 6,5 mil milhões de euros.

Dados do Eurostat mostram que o maior destino das exportações de bens é a Alemanha (27% do total), seguindo-se a Bélgica (15%) e França (14%).

Quanto às importações, só a ordem dos países muda: a Bélgica é o principal país vendedor de bens ao Grão-Ducado (35%). Em segundo lugar vem Alemanha (26%), e em terceiro, França (11%).