Luxemburgo. Temos produtos com os preços mais caros da Europa. Saiba quais são.

Paula SANTOS FERREIRA Um estudo do Eurostat compara o preço de uma série de bens entre 31 países da Europa. Há artigos e setores que possuem preços muito elevados em relação aos outros países.

O Eurostat comparou os preços de vários consumos e produtos entre 31 países da Europa e o Grão-Ducado está entre os primeiros lugares em vários setores e na maior parte das vezes acima da média europeia.



O estudo de comparação é relativo a 2019, ou seja, sobre uma Europa ainda se crise pandémica e sem a economia em recessão.

Os preços mais altos da Europa

Sabe o leitor quais são os produtos que o Grão-Ducado apresenta os preços mais altos de toda a Europa? Mobiliário e tapeçaria. Móveis para todas as divisões da casa e carpetes, tapetes e afins. Qualquer reparação está excluída. O país encontra-se no primeiro lugar do ranking dos 31 países, com 124,3%, ou seja, com preços 24,3 % mais elevados do que a média europeia. A Islândia (114,6%) e a Itália) estão em segundo e terceiro lugar. Se desejar comprar o mobiliário mais barato da Europa tem de ir até à Bulgária, onde é 50,6% mais barato do que a média europeia. Contudo, a Alemanha (97%) , aqui ao lado, já apresenta preços 3% abaixo da média, a França já mais cara com móveis e carpetes a preços 4% acima da média e a Bélgica também mais cara, 8% acima da média europeia.

Despesas mais elevadas

As despesas mensais que os habitantes do Luxemburgo têm com a habitação, desde a renda, ao pagamento da água, luz, gás, ou de manutenção também se encontram entre as mais elevadas dos 31 países da Europa, surgindo o país em quarto lugar (169,8%). Estas despesas são quase 70% (68,9%) superiores à média europeia. A liderar a tabela está a Suíça (192,6%), seguindo-se a Irlanda (176,9%) e o Reino Unido (172,4).

A alimentação é outra das despesas elevadas dos habitantes do Luxemburgo (125,4%) em comparação com a Europa. A carne, peixe, frutas, legumes, leite, ovos, queijo, pão e cereais tem o quarto custo mais caro dos 31 países europeus, numa tabela que é liderada pela Suíça (166,3%). Noruega (155,2%) e Islândia (141,3%). À frente do Luxemburgo está ainda a Dinamarca (128,9%). Contudo, a vizinha Alemanha (101,4%) volta a ser uma boa opção para fazer as compras do mês, ou dos frescos da semana, pois os preços são apenas 1,4 % superiores à média europeia, contra os 25,4% do Grão-Ducado.

Comparar cultura, hotéis e vestuário

Ao nível da cultura e do lazer o Luxemburgo (117%) ocupa a 7ª posição, encontrando-se ainda entre os 10 países mais caros. A Suíça (158,7%) é o país onde estes setores têm os custos mais elevados da Europa, quase 60% acima da média. A Islândia (157,8%) e a Noruega (153,6%) vêm a seguir. Neste campo é a Roménia o país onde a cultura e o lazer são as atividades mais baratas da Europa, sendo 48% mais baratas do que a média.

Pernoitar num hotel ou ir jantar fora, ou conversar com amigos tomando uma refeição leve num café ou esplanada também não é barato no Grão-Ducado quando comparamos com o resto da Europa. Ao nível da hotelaria e restauração o país aparece no 8º lugar (122,7%), sendo a Islândia (176,4%), o país que apresenta os preços mais altos, seguido da Noruega (166,5%) e Suíça (166,1%). Mais uma vez o país mais barato para se hospedar num hotel e apreciar uma refeição num restaurante é a Bulgária, com preços 54,6% mais baixos do que a média.

O prazer de ir às compras e adquirir um vestido novo ou umas sapatilhas que estão na moda, implica um gasto elevado. Em matéria de vestuário ou calçado os preços do Grão-Ducado são também elevados em relação à média dos países europeus, situando-se o Luxemburgo (107,8%) em 8º lugar entre os 31 países. O líder da roupa e calçado mais caros é a Islândia (138,6%) , seguida da Dinamarca (131,6%) e Noruega (125,5%) .No entanto, basta atravessar a fronteira e ir até à Alemanha onde os preços destes produtos são muito mais baratos, situando-se mesmo abaixo da média europeia (1,3%).A Bulgária volta a ser o país mais barato.

Os custos das comunicações são elevados no país. O Luxemburgo (118,9%) é também o 8º país mais caro. A Grécia (165,9%), Espanha (149,1%) e a Bélgica (146,7%) lideram neste setor dos serviços de telefone e internet, e compra de equipamentos. A Polónia é quem apresenta os preços mais baratos, 46% mais baixos do que a média europeia.

Há também custos abaixo da média

No entanto há setores onde o Grão-Ducado apresenta preços abaixo da média europeia. Nas bebidas alcoólicas e tabaco, com preços 3,9, inferiores à média, ao passo que a Noruega (237,1%) possui os valores mais elevados da Europa. A vizinha França é o 7º país com os preços mais caros destes produtos, 26% mais altos que a média europeia, razão pela qual muitos franceses vêm ao Luxemburgo comprar estes produtos. Os belgas e os Alemães também têm preços acima da média, embora mais baixos.

Também o mercado automóvel é mais barato do que muitos países. O custo dos automóveis, ou de veículos de duas rodas é 3,1% inferior à média europeia. A Alemanha está mesmo na média, mas a França e a Bélgica têm preços mais altos. O país com os preços mais caros é a Dinamarca (137,8%), e o mais barato a Eslováquia (82%). Veja aqui as diferenças entre os países, segundo o estudo do Eurostat.

