Os contribuintes do Luxemburgo sentiram o segundo maior aumento da carga fiscal da União Europeia (UE). De acordo com dados divulgados hoje pelo Eurostat, a carga fiscal foi de 40,3% no ano passado.

Luxemburgo tem segundo maior aumento da carga fiscal da UE

Este valor é o décimo mais elevado do total do bloco dos 28 e fica ligeiramente acima da média europeia, que é de 40,2%. E quando comparado com o ano anterior, verifica-se que o Grão-Ducado teve o segundo maior aumento da UE: em 2016, a carga fiscal tinha sido de 39,4%, e em 2017 foi de 40,3%.

A carga fiscal subiu em 15 Estados-membros, sendo que o maior aumento foi sentido pelos contribuintes do Chipre. Os países onde mais caiu são a Hungria, Roménia e Estónia.

A carga fiscal é medida pelo peso da receita fiscal no Produto Interno Bruto (PIB) e tem em conta os impostos diretos (sobre o rendimento das pessoas singulares e empresas) e os indiretos (sobre o consumo), bem como as contribuições sociais.

Os países que têm a maior carga fiscal são França, Bélgica e Dinamarca. Portugal surge na 14a posição com 36,9%, uma subida de 0,3 pontos percentuais face a 2016.