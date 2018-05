Luxemburgo tem segunda maior queda da carga fiscal da OCDE

Relatório da OCDE analisa a carga fiscal sobre os rendimentos. No Luxemburgo, um trabalhador solteiro e sem filhos fica com pouco mais de 63% do rendimento para si. O valor aumentou face a 2016, devido à reforma fiscal introduzida em 2017, que aliviou o IRS sobre os contribuintes.

Os trabalhadores do Grão-Ducado sentiram o segundo maior alívio da carga fiscal sobre os seus rendimentos no ano passado. Segundo um relatório da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), a carga fiscal que incide sobre os salários é de 36,7%. Na prática, isto significa que os trabalhadores levam 63,3% do rendimento para casa. No ranking dos 35 países analisados pela OCDE, o Luxemburgo ocupa assim o 19° lugar, entre os países com a carga fiscal mais elevada. O valor fica acima da média da OCDE que se fixou nos 35,9% para um solteiro sem filhos.

A carga fiscal é composta por vários fatores: o imposto sobre os rendimentos (IRS), as contribuições pagas pelo trabalhador para a Segurança Social e ainda a fatia que é paga pelo empregador à Segurança Social. Note-se que, em cada país, cada fator tem um peso diferente. No caso específico do Luxemburgo, a componente com maior peso é o IRS (14,9%), sendo que as outras duas têm sensivelmente a mesma dimensão (em torno dos 11%). A maior diferença sentiu-se mesmo no IRS, por causa da reforma fiscal que entrou em vigor em janeiro do ano passado. E foi precisamente no IRS no Grão-Ducado onde houve o maior decréscimo entre os países da OCDE. O documento explica que o IRS aumentou em 21 países, desceu em 13 e manteve-se num país. Ora, foi no Luxemburgo que o IRS mais desceu: uma queda de 1,3 pontos percentuais (p.p.) para os 14,9%.

Este alívio é, então, reflexo da reforma fiscal. Entre outras medidas, a reforma do Executivo de Xavier Bettel acabou com a sobretaxa de 0,5% sobre os salários, redefiniu os escalões de imposto e redesenhou as deduções fiscais, sobretudo no que às contas poupança-habitação e conta poupança-reforma diz respeito. A maior carga fiscal encontra-se na Bélgica, com 53,7%, seguindo-se a Alemanha (49,7%). A França, o outro país fronteiriço do Grão-Ducado, surge no quarto lugar do ranking (47,6%). Portugal aparece também acima do Luxemburgo, no 13° lugar, com 41,4%. Analisando um período mais alargado – entre 2000 e 2017 – a carga fiscal tem vindo a crescer no Luxemburgo. De facto e de acordo com o relatório, aquela era de 35,8% em 2000, atingindo os 36,7% no ano passado. O pico foi em 2016 quando os trabalhadores tiveram de suportar uma carga de 38,5%.

O organismo liderado por Angel Gurría faz uma análise não só do perfil do contribuinte médio (solteiro sem filhos), mas trata também perfis de contribuintes de modo mais específico com diferentes rendimentos e agregados familiares. Assim, os solteiros sem filhos são mesmo os mais prejudicados. É que um casal com dois filhos tem uma carga fiscal de 24,7%. A carga fiscal desce ainda mais se estiver em causa um casal com dois filhos, em que só um trabalha. Neste caso, é de 15,3%.

O relatório analisa também a taxa de IRS média aplicada aos trabalhadores (imposto mais a prestação paga pelo trabalhador à Segurança Social). Aqui a reforma fiscal também se refletiu. O Luxemburgo teve a maior queda: de dois pontos percentuais, para 29,1%, valor que apesar de tudo é superior à media da OCDE (25,5%).

