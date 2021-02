Valores oscilam entre os 332 euros na Bulgária e os 2.202 euros no Luxemburgo.

Luxemburgo tem salário mínimo mais alto da UE (e único acima dos dois mil euros)

Luxemburgo parte na liderança da corrida aos salários mínimos nacionais, com um valor bruto de 2.202 euros por mês e com uma diferença de 450 euros para o país com o segundo valor mais alto, a Irlanda, com 1.724 euros.

Acima dos 1.500 euros mensais estão também a Holanda (1.685 euros), Bélgica (1.626 euros), Alemanha (1.614 euros) e França (1.555 euros).

Esta análise foi apresentada pelo Eurostat, que dividiu os 21 estados-membros da UE com salários mínimos nacionais em três grandes grupos: acima dos 1.500; entre 700 e 1.100 euros e abaixo dos 700.

Portugal surge em 10ºlugar no ranking e está no grupo entre onde os salários mínimos variavam entre 700 euros e pouco mais de 1.100 euros por mês, juntamento com a Grécia (758 euros), Malta (785 euros), Eslovénia (1.024 euros) e Espanha (1.108 euros).

Abaixo de 700 euros, estão os países de leste: Bulgária (332 euros), Hungria (442 euros), Roménia (458 euros), Letónia (500 euros), Croácia (563 euros), República Checa (579 euros), Estónia (584 euros), Polónia (614 euros), Eslováquia (623 euros) e Lituânia (642 euros).

Com base em dados de 2018, o gabinete estatístico europeu indica ainda que Portugal (64%) é um dos quatro Estados-membros, a par da França (66%), Eslovénia (62%) e Roménia (61%), onde o salário mínimo está acima de 60% do salário mensal bruto médio.

Por contraste, os salários mínimos representam menos de metade da média nacional em seis Estados-membros: Croácia, República Checa e Letónia (49% cada), Espanha (44%), Malta (43%) e Estónia (42%).

