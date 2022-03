A segurança do fornecimento também está "garantida", assegurou o Ministério da Energia. Ontem numa resposta parlamentar, o ministro Claude Turmes assegurou que o Executivo tem um plano de emergência caso falte o abastecimento.

Economia 2 min.

Guerra na Ucrânia

Luxemburgo tem reservas de petróleo suficientes, garante o Governo

Redação A segurança do fornecimento também está "garantida", assegurou o Ministério da Energia. Ontem numa resposta parlamentar, o ministro Claude Turmes assegurou que o Executivo tem um plano de emergência caso falte o abastecimento.

O Luxemburgo tem "reservas petrolíferas suficientes" para responder às necessidades de consumo energético, garante o Ministério da Energia.

Segundo revelou à RTL, o Ministério da Energia confirmou na sexta-feira existirem "reservas petrolíferas suficientes para pelo menos oito dias" armazenadas em Bertrange e Mertert, existindo o equivalente a 37 dias de reservas armazenados "na região" e "essencialmente na Bélgica", segundo acrescentou entretanto ao mesmo canal a porta-voz do ministério, Lisa Bohler. A segurança do fornecimento também está "garantida", disse a responsável.

No entanto, a 3 de março, a Agência Internacional de Energia (AIE) adotou um plano "coordenado" para a retirada das reservas de petróleo de emergência e, aponta a RTL, o Luxemburgo participou nesta operação colocando em circulação "108,685 kb de produtos petrolíferos", o que em termos de abastecimento representa cerca de 3% das reservas nacionais.

Ontem, na Câmara dos Deputados, Paul Galles, do CSV, lembrou que a guerra pôs em causa o sistema e a segurança energéticas do país, pela dependência face à Rússia e expôs os números "41% do gás, 26% do petróleo bruto e 46% do carvão". "Temos de nos perguntar o que isto significará para todos nós durante os próximos anos", questionou.

O ministro da Energia, Claude Turmes, garantiu que a segurança do abastecimento é uma prioridade para o Governo e que existe um plano, que passa pelo acelerar das 50 medidas relacionadas com a energia e o combate às alterações climáticas, que apontam para o recurso a fontes de energia limpas.

Além disso, o responsável assegurou que há também um plano para fazer face uma emergência grave.

"Nesse caso, infraestruturas críticas como os hospitais teriam prioridade absoluta, seguidos pelos residentes, profissionais e indústria. Espero que nunca tenhamos de implementar este plano, mas ele existe", afirmou citado pela RTL.

Preços continuam a subir

Na quinta-feira passada, face ao aumento dos preços da energia, o Governo anunciou que iria convocar uma reunião tripartida, com os parceiros sociais, reagindo às criticas das centrais sindicais OGBL e LCGB, que acusam o Executivo de reagir com lentidão no apoio às famílias e empresas estão chocadas com a lentidão com a qual o Executivo vai ajudar as famílias e as empresas.

Num comunicado conjunto, OGBL e LCGB salientam que na última reunião, que ocorreu a 13 de dezembro de 2021, os parceiros sociais já tinham apontado a problemática à volta dos preços da energia. Situação agravada com a invasão da Ucrânia e com a dependência do gás russo.

Na resposta parlamentar de ontem ao deputado do CSV, o ministro da Energia afirmou que os preços da energia no Luxemburgo continuam a ser muito mais baixos do que nos países vizinhos e que o Governo tem implementado medidas como a indexação automática, ou o subsídio do custo de vida e ajudas especificas para os clientes com os preços do gás, assim como estabilização dos preços da eletricidade.

