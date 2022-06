Os residentes do Luxemburgo são os europeus que pagam mais por alimentos, bebidas não alcoólicas e mobiliário, indica o Eurostat.

Luxemburgo tem os preços dos alimentos mais caros da UE

Paula SANTOS FERREIRA Os residentes do Luxemburgo são os europeus que pagam mais por alimentos, bebidas não alcoólicas e mobiliário, indica o Eurostat.

O Luxemburgo é o terceiro país da União Europeia com preços mais elevados ao nível de bens e serviços para o consumidor, 132% na tabela dos estados membros, ou seja, 32% do que a média, indica o Eurostat.

Dinamarca e Irlanda, ambos com 140% são os países onde na generalidade os bens são mais caros, segundo o gabinete de estatísticas europeias que comparou os níveis de preços de mais de 2.000 bens e serviços nos países da União Europeia, em 2021. Os preços mais baixos foram encontrados na Polónia (60%) e na Romênia e Bulgária (ambos 56%).



Ao nível dos alimentos e bebidas não alcoólicas o Grão-Ducado é o país da UE com o custo mais elevado destes bens, 125%, ou seja, 25% acima da média europeia. Esta análise não inclui a restauração que tem um setor próprio.

Para os luxemburgueses sai mais barato passar a fronteira e adquirir estes bens de primeira necessidade nos países vizinhos, sobretudo à Alemanha (102%), Bélgica (113,8%) e França (115,2%), como aliás tantos fazem.

Dinamarca (120%) e Irlanda (119%) são, por seu turno, os segundos e terceiros países, respetivamente, onde os residentes pagam preços mais elevados por encher a despensa. Já em Portugal (101%), os preços são mais acessíveis.

Mobiliário

O Grão-Ducado é também o país da UE onde os preços do mobiliário são mais elevados, 129,6% na tabela, seguida da Irlanda (120%). Nos países vizinhos os custos destes produtos são mais em conta, Alemanha (97,2%), Bélgica (103,9%) e França (107,1%). Portugal encontra-se ainda mais atrás com 94,1% na tabela da UE.

Restaurantes e hotéis

Ir jantar fora ou dormir num hotel sai mais caro aos dinamarqueses (155%) do que a qualquer outro residente na União Europeia. A Suécia (137%) e Finlândia (133%) são o segundo e terceiro país, respetivamente onde o custo da restauração e hotelaria é mais elevado.

Álcool e tabaco

A Irlanda (205%) é o país onde se paga mais por bebidas alcoólicas e tabaco. França é o quinto país mais caro (134%). O Eurostat realça que a grande variação de preços ao nível destes produtos deve-se a diferentes taxas dos mesmos nos respetivos países.

Já no Luxemburgo os preços do álcool (105%) e tabaco (83%) são mais baixos do que nestes países e mesmo do que em Portugal cujos preços se situam nos 115,4% para as bebidas alcoólicas e 88,3% para o tabaco na tabela da União Europeia.

A Bulgária (64%) e Polónia (72%) são os países onde se encontram estes produtos mais baratos.

Vestuário

É nas roupas e calçado, no vestuário em geral, onde os preços variam menos entre os estados membros, refere o Eurostat, assinalando que a Dinamarca (134%)volta a liderar com preços mais elevados e a Bulgária (76%) com os mais baratos.

O Eurostat sublinha que os níveis de preços foram calculados através das estimativas sobre paridades de poder de compra para 2021.

