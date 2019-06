Só o tabaco e as bebidas alcoólicas ficam abaixo da média europeia.

Luxemburgo tem o segundo cabaz de compras mais caro da União Europeia

O Eurostat comparou o custo de um cabaz de alimentos e bebidas não alcoólicas em todos os países da União Europeia (UE). E confirma aquilo que os consumidores sentem todos os meses na carteira: o Luxemburgo tem o segundo cabaz de compras mais caro da UE.

O Grão-Ducado é o segundo país com a carne mais cara e o terceiro Estado-membro com o pão e cereais e com lacticínios e ovos mais caros.

A Dinamarca ocupa o primeiro lugar do pódio com um nível de preços de 130% da média europeia, seguido, então, pelo Grão-Ducado e pela Áustria (com 125%).

No outro extremo da tabela, com os mais baixos níveis de preços, estão a Roménia (66%), Polónia (69%) e Bulgária (76%). Em Portugal, um cabaz de compras custa tanto como a média europeia (que é de 100%).

O Eurostat analisa ainda outros dois tipos de bens: as bebidas alcólicas e o tabaco. Aqui, quem viva no Luxemburgo sai beneficiado. O preço do tabaco e das bebidas alcoólicas fica abaixo da média europeia: com 85% e 93%, respetivamente.