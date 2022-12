O ordenado médio bruto anual luxemburguês é mais de duas vezes superior à média europeia de 33.500 euros.

Eurostat

Luxemburgo tem o salário médio bruto anual mais elevado da UE

Diana ALVES O ordenado médio bruto anual luxemburguês é mais de duas vezes superior à média europeia de 33.500 euros.

É o que indica um novo estudo do Eurostat. O salário médio bruto de quem trabalha a tempo inteiro no Luxemburgo ronda os 72.200 euros por ano. Trata-se do valor mais elevado da União Europeia (UE).



O gráfico divulgado pelo gabinete europeu de estatísticas compila dados referentes a 2021 e coloca o Grão-Ducado no primeiro lugar da classificação, com uma diferença de quase 9.000 euros para o segundo classificado, a Dinamarca (63.300). O ordenado médio bruto anual luxemburguês é também mais de duas vezes superior à média europeia de 33.500 euros.

Depois de Luxemburgo e Dinamarca, surge no pódio a Irlanda, onde o salário médio bruto é de 50.300 euros por ano.

Em sentido oposto, o valor mais baixo regista-se na Bulgária, com 10.300 euros, seguida da Hungria (12.600) e da Roménia (13.000). Também Portugal fica abaixo da média comunitária. Os portugueses que trabalham a tempo inteiro encaixam, em média, 19.300 euros brutos por ano.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.