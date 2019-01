O Luxemburgo mantém-se no primeiro lugar do ranking com o salário mínimo mais elevado da União Europeia (UE). Os 2.071 euros pagos no Grão-Ducado comparam com os 286 euros recebidos na Bulgária. Os dados foram publicados hoje pelo Eurostat.

Luxemburgo tem o salário mínimo mais elevado da União Europeia

O gabinete de estatísticas da UE revela que dos 28 Estados-membros, seis países não têm salário mínimo. É o caso da Dinamarca, Itália, Chipre, Áustria, Filândia e Suécia.

O Eurostat divide os países em três blocos consoante os valores do salário mínimo: os Estados-membros com salários abaixo dos 600 euros; os países que pagam entre 650 e mil euros e o terceiro bloco, com um salário mínimo a partir de 1.450 euros. O Luxemburgo está então no topo da tabela.

Portugal surge com um ordenado mínimo de 700 euros. Este valor justifica-se, porque as contas do Eurostat são feitas com base em 12 meses (não contando com os subsídios de férias e natal). Contando com 14 meses, o salário mínimo bruto em Portugal é de 600 euros.

Para a análise destes valores é, no entanto, preciso ter em conta outras questões como os preços praticados, as rendas das casas, os preços dos combustíveis, entre outros. O Eurostat indica isto mesmo: as disparidades entre valores são atenuadas, se for considerado o nível dos preços.