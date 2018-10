As contas públicas luxemburguesas saem bem na fotografia quando comparadas com a União Europeia (UE). Em 2017, o Grão-Ducado teve o quinto maior excedente orçamental e a segunda menor dívida pública do conjunto do bloco dos 28.

Luxemburgo tem o quinto maior excedente e a segunda menor dívida pública

De acordo com o gabinete de estatística da Comissão Europeia, o Luxemburgo tem um excedente de 1,4%, apenas ultrapassado por Malta (3,5%), Chipre (1,8%), Suécia (1,6%) e pela República Checa (1,5%).

Na dívida, a comparação também é positiva: a dívida é de 23% do Produto Interno Bruto (PIB), a mais baixa depois dos 8,7%5 da Estónia.

Os dados do Eurostat foram publicados dias depois de o instituto de estatística luxemburguês (Statec) ter trazido más notícias e ter revisto em baixa o crescimento do país de 2,3%, para 1,5% no ano passado.



Já Portugal, por exemplo, tem simultaneamente um dos défices e uma das dívidas mais elevadas. O défice ficou nos 3%, o segundo mais alto, e a dívida nos 124,8%, a terceira mais elevada.