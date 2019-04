O Eurostat publicou as primeiras estatísticas sobre as contas dos Estados-membros.

Luxemburgo tem o maior excedente orçamental da União Europeia

O Luxemburgo registou o maior excedente orçamental da União Europeia. De acordo com o Eurostat, a primeira estimativa do excedente luxemburguês é de 2,4% do Produto Interno Bruto (PIB), que, por sua vez, ficou nos 58,9 mil milhões de euros no ano passado.

A dívida é das mais baixas da Europa a 28, equivalendo a 21,4% do PIB, ou 12,6 mil milhões de euros. Este é o segundo valor mais baixo: melhor do que o Grão-Ducado só a Estónia com uma dívida de 8,4%.

Portugal registou um défice de 0,5% e tem a terceira maior dívida da UE, equivalente a 121,5% do PIB.

O Chipre regista o pior défice, de 4,8% furando as regras comunitárias.