Em termos absolutos, o Produto Interno Bruto ultrapassou os 60 mil milhões de euros no Luxemburgo.

Luxemburgo tem o maior excedente da UE

O Grão-Ducado fechou 2018, com um excedente orçamental de 2,7% do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com os dados publicados esta segunda-feira pelo Eurostat, trata-se o valor mais elevado de toda a União Europeia (UE). Além disso, regista-se um aumento significativo face aos 1,4% verificados em 2017.

Portugal também conseguiu uma melhoria muito substancial do seu défice, que melhorou de -3% do PIB, para -0,4%. Só dois Estados-membros apresentaram défices acima dos 3% permitidos pelas regras europeias: a Roménia com um défice de 3% e o Chipre com 4,4%.

O gabinete de estatísticas da UE também publicou dados relativos à dívida pública, que chegou aos 12,6 mil milhões de euros ou 21% do PIB, no caso do Luxemburgo, o segundo mais baixo do bloco dos 28. À frente, só a Estónia, com uma dívida que representa 8,4% do PIB.