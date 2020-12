As despesas domésticas totais dos residentes no Luxemburgo representam 32,9% do Produto Interno Bruto (PIB).

Luxemburgo tem das menores despesas domésticas da UE em relação ao PIB

As despesas domésticas totais dos residentes no Luxemburgo representam 32,9% do Produto Interno Bruto (PIB). De acordo com os dados publicados pelo gabinete europeu de estatística, Eurostat, e referentes a 2019, o Luxemburgo é o segundo país com o menor peso de despesas no PIB.

Em 2019, as maiores despesas domésticas totais no PIB foram registadas na Grécia (76,1% do PIB), Croácia (73,0%), Chipre (70,7%) e Portugal (68,2%).No extremo oposto estão a Irlanda (28,2%), o Luxemburgo (32,9%) e os Países Baixos (43,2%), abaixo da média europeia, que é de 52,6%.

Ainda segundo os números do Eurostat, os maiores gastos das famílias no Luxemburgo foram para pagar a habitação, água, eletricidade, gás e outros combustíveis (24,2%), seguindo-se as despesas com transporte (16%) e despesas várias (13,4%).

Seguem-se a alimentação e bebidas não alcoólicas (8,9%), bebidas alcoólicas, tabaco e narcóticos (8,4%), despesas com restaurantes e bares (7%) e lazer e cultura (6,1%).



