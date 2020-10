O Grão-Ducado, a Irlanda, Malta e Israel são citados como países de forte resiliência económica.

Luxemburgo tem boa nota no Índice de Recuperação Económica da covid-19

Henrique DE BURGO O Grão-Ducado, a Irlanda, Malta e Israel são citados como países de forte resiliência económica.

O Luxemburgo é um dos países com melhor capacidade de recuperação económica durante a covid-19. De acordo com o Índice de Recuperação Económica da covid, publicada pelo grupo suíço de pesquisa Horizon, o Grão-Ducado, a Irlanda, Malta e Israel são citados como países de forte resiliência económica, apesar de inicialmente muito afetados pela pandemia da covid-19.

Além da resiliência económica, em que o Luxemburgo tem boa nota, o índice analisa fatores como saúde, mercado de trabalho, nível de endividamento, governança e capital social, e economia digital.

O ranking global dos 122 países analisados é liderado pela Finlândia, com 79 pontos em 100. Seguem-se a Noruega (77), a Alemanha (76) e a Suíça (74). O Luxemburgo aparece no 27° lugar, com 64 pontos, e Portugal no 31°, com 62 pontos.

O Luxemburgo é apontado como uma economia aberta, com instituições fortes e uma população bem educada e digitalizada. Superado o choque inicial, o estudo refere que o Grão-Ducado tem grande capacidade de recuperação e que o importante é se concentrar em estímulos de curto prazo para evitar ao máximo os despedimentos e falências.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.