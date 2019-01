O Luxemburgo é o quinto país da União Europeia (UE) com a menor taxa de risco de pobreza entre os pensionistas. Os dados do Eurostat indicam que a taxa de reformados que corriam o risco de cair numa situação de pobreza era de 9,3% em 2017, um aumento face aos 8% registados em 2016.

Luxemburgo tem a quinta menor taxa de pobreza entre reformados

De referir que em 2015, a taxa era de 5,8%. No ano seguinte houve uma quebra na série dos dados do Eurostat, o que significa que os valores registados a partir de 2016 não são inteiramente comparáveis com os verificados no ano anterior.

A taxa de 9,3% é assim das mais baixas do bloco dos 28, cuja média é de 14,2%. De acordo com o relatório, na UE cerca de um em cada sete pensionistas encontrava-se em risco de pobreza, isto é, com um rendimento equivalente abaixo da linha de pobreza definida como 60% do rendimento mediano por adulto equivalente. França tem a taxa mais baixa, de 7% e a Estónia a mais elevada, em que quase metade dos reformados corre risco de pobreza. Em Portugal, a taxa é de 15%.