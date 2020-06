Pelo segundo ano consecutivo, a economia luxemburguesa ficou entre as mais confiáveis do mundo no ranking que mede, entre outros fatores, a solidez empresarial.

Luxemburgo tem a 7ª economia mais resiliente do mundo

Tranquilizador para as empresas, O Luxemburgo ocupa, pelo segundo ano consecutivo, o 7º lugar do ranking mundial que mede a confiança dos investidores e a capacidade de adaptação das economias a cenários de crise.

Em comparação com os 130 países analisados anualmente, o Grão-Ducado destaca-se pela política estável, pelos baixos níveis de corrupção e pela produção constante. Não fossem os problemas detetados na rede de abastecimento e nas infra-estruturas e o país teria subido um lugares na lista divulgada num ano atípico.

No topo da tabela, os países nórdicos continuam a liderar o Índice de Resiliência Global do FM 2020. Depois da Noruega, Suíça e Dinamarca, seguem-se Alemanha, Suécia, Finlândia, Luxemburgo, Áustria e EUA.

Em primeiro lugar, a Noruega destaca-se pela forte produção, pelo ambiente político estável e pela baixa corrupção que propicia uma gestão empresarial sólida. A aposta nas energias renováveis e na transição energética mantêm-na no pódio e inspiram quem se segue.

Com forte investimento nas fontes de energia alternativas, a Suíça e a Dinamarca, que ocupam o segundo e terceiro lugares no Índice de Resiliência, completam o trio das economias mais saudáveis do mundo. A primeira pela conjugação da estabilidade política, infra-estruturas de alta qualidade e boa visibilidade na cadeia de abastecimento, a segunda pelos resultados das políticas de erradicação da corrupção.

Do lado oposto da tabela, por ordem decrescente, as economias mais instáveis do mundo estão na Nicarágua, Nepal, Mali, Moçambique, Irão, Líbano, Chade, Etiópia, Venezuela e Haiti.





