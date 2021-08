Apesar da descida da taxa anual de desemprego, houve mais desempregados no mês passado.

Luxemburgo

Taxa de desemprego cai para 5,6% em julho

O número de desempregados está em alta, no Luxemburgo. A Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) revela hoje que o número de residentes inscritos nos centros de emprego do país ascendia a 16.807, no final de julho. São mais 405 pessoas face ao mês precedente.

Para contrabalançar estes dados, na variação homóloga regista-se uma queda de 15%. Em julho de 2020 havia mais 2.955 desempregados do que no mês passado.

Uma situação que o Instituto Nacional de Estatística (Statec) explica com o “forte impacto da crise sanitária e do confinamento no mercado de trabalho” em julho do ano passado.

A taxa de desemprego fixa-se assim em 5,6% em julho, menos uma décima face a junho.Já o número de desempregados não-residentes caiu 27,1% num ano, para 2.722 pessoas recenseadas nos centros de emprego do país em 31 de julho último.

Em alta está o número de vagas de emprego. Cerca de 3.500 postos de trabalho por preencher foram declarados à ADEM no mês passado, representando mais 22,2% vagas do que em junho. No total, a ADEM indispunha de 9.714 vagas de emprego por preencher.

Trata-se de uma progressão de 38,7% num ano. Um indicador, que de acordo com o Statec, “volta a atingir ou até a ultrapassar os níveis do pré-crise sanitária”.



