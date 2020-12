O organismo salienta que o país tem uma "forte rede de segurança social para apoiar aqueles que não podem trabalhar durante a pandemia".

Luxemburgo "soube mitigar os efeitos da crise", refere Fórum Económico Mundial

Henrique DE BURGO

O Luxemburgo é citado pelo Fórum Económico Mundial como um dos países mais bem-sucedidos no combate aos efeitos da crise pandémica.

Segundo um relatório divulgado hoje sobre a competitividade global e a recuperação da crise (Global Competitiveness Report Special Edition 2020: How Countries are Performing on the Road to Recovery), Luxemburgo, Singapura, Suíça, Áustria e Emirados Árabes Unidos são os “países que melhor planearam e coordenaram as políticas de saúde com as políticas fiscais e sociais” e que foram melhor “sucedidos a mitigar os efeitos da crise”.

O relatório destaca ainda o Grão-Ducado, Dinamarca, Finlândia, Noruega, Áustria e Suíça, como os países com melhor segurança social e solidez financeira no apoio às pessoas viram o seu emprego afetado pela pandemia.

Enquanto vários setores da economia estão a lidar com o confinamento total ou uma redução da atividade comercial, o Fórum Económico Mundial salienta que o Luxemburgo tem uma "forte rede de segurança social para apoiar aqueles que não podem trabalhar durante a pandemia".

O relatório refere ainda que, no geral, “os países com economias digitais avançadas e competências digitais, redes de segurança social robustas e experiência anterior a lidar com epidemias estão a gerir melhor o impacto da pandemia nas suas economias e nos cidadãos”.

O Luxemburgo é ainda citado como o segundo país que melhor adotou um quadro jurídico digital durante a crise pandémica e o sexto país que melhor adotou medidas sobre a flexibilidade laboral.



