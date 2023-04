O Grão-Ducado é o país da UE onde o custo médio do trabalho à hora é mais alto. Mas na construção o cenário é diferente.

Economia 2 min.

Eurostat

Luxemburgo. Saiba quanto custa uma hora de trabalho na construção

Ana TOMÁS O Grão-Ducado é o país da UE onde o custo médio do trabalho à hora é mais alto, mas no caso da construção o valor médio praticado é inferior e está mesmo abaixo do dos países vizinhos.

Em 2022, o valor do trabalho à hora na construção era de 27,3 euros na União Europeia e de 30,8 euros na zona euro. Por comparação com a média da UE, o montante pago neste setor, no Luxemburgo, é superior, situando-se nos 32,4 euros/hora, segundo os dados mais recentes divulgados pelo Eurostat.

Quanto custa uma hora de trabalho no Luxemburgo? É o valor mais alto na UE, mas não tão alto quanto o da Noruega, que não faz parte do grupo dos 27.

Contudo, o Grão-Ducado está longe de ser o país europeu com a melhor remuneração por hora de trabalho na área da construção, o que contrasta com o valor médio geral praticado.

De acordo com o mesmo organismo, uma hora de trabalho custa, em média, 50,7 euros no Luxemburgo - o valor mais alto da União Europeia-, mas quando se analisam os custos horários da mão-de-obra por setor os montantes variam. Na construção, ele é 18,3 euros mais baixo que a média geral no país.

No caso da construção, os países vizinhos do Grão-Ducado praticam melhores remunerações, revelam os dados do gabinete de estatísticas europeu, referentes ao último ano. Na Bélgica, o setor da construção paga, em média, 38,5 euros à hora, enquanto na França o valor é 36,2 euros e na Alemanha, 34,8 euros.

A Dinamarca é o país onde uma hora de trabalho na construção tem um custo médio mais elevado, correspondendo a 43,7 euros, seguindo-se os Países Baixos com um valor de 40,6 euros.

Em Portugal, uma hora de trabalho na construção vale 12,7 euros.

Serviços e economia financeira com valor mais alto no Luxemburgo

Relativamente a outros setores de atividade, o valor à hora pago na indústria fixa-se nos 30,7 euros, na União Europeia (UE), correspondendo a 36,6 euros na zona euro - no Luxemburgo a média à hora situa-se nos 44 euros.

Setor da construção civil luxemburguesa atravessa crise sem precedentes É um cenário sombrio aquele que traça a Câmara dos Ofícios para o futuro do setor da construção no Luxemburgo.

Já nos serviços e economia financeira, o valor médio pago à hora é de 30,2 euros, na UE, e de 33,3 euros, na zona euro. O peso deste setor no Luxemburgo confirma-se também através do valor médio pago à hora, que é o mais alto da União Europeia: 55,3 euros. Este montante supera também o valor médio geral praticado no país (50,7 euros).

Na economia não empresarial (excluindo a administração pública), o custo médio de uma hora de trabalho equivale a 31,3 euros na UE, e a 34,8 euros, na zona euro.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.