Luxemburgo com a taxa de inflação mais baixa da UE em março

Paula FREITAS FERREIRA Ministra das Finanças revelou que "estão a surgir no horizonte tendências mais otimistas do que as previstas há apenas alguns meses".

A Minstra das Finanças apresentou no Parlamento, esta terça-feira, o programa de crescimento e estabilidade do país, onde disse que apesar das difíceis circunstâncias económicas e geopolíticas, as piores previsões económicas não se confirmaram. Segundo o Governo, após um pico em 2022, a inflação já dá sinais de desaceleração e o Luxemburgo registou, em março cde 2023, a taxa de inflação mais baixa da União Europeia.

Yuriko Backes revelou que apesar do crescimento económico do Grão-Ducado ter sido de apenas 1,5% em 2022, "estão a surgir no horizonte tendências mais otimistas do que as previstas há apenas alguns meses, graças, em particular, à tendência descendente dos preços da energia".

O Governo estima que o crescimento do PIB atinja 2,4% em 2023 e 3,8% em 2024. As previsões baseiam-se num crescimento de 2,6% a médio prazo, mas, frisa o comunicado das Finanças, "continuam muito dependentes da evolução da inflação, da política monetária e das tensões geopolíticas".

Backes disse ainda que o pacote de medidas tomadas durante as reuniões tripartidas, para fazer face ao aumento da inflação, ajudou a manter o poder de compra das famílias e a competitividade das empresas.

No entanto, a ministra lembrou que o Luxemburgo continua a enfrentar as consequências da invasão russa da Ucrânia, nomeadamente nos níveis de preços da energia, que já eram elevados antes do conflito armado, e nos preços dos alimentos.

