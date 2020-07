Luxemburgo regista uma das mais baixas dívidas públicas da UE

O Luxemburgo registou no primeiro trimestre de 2020 um dos menores índices de dívida pública do bloco comunitário, em função do Produto Interno Bruto (PIB).

Henrique DE BURGO O Luxemburgo registou no primeiro trimestre de 2020 um dos menores índices de dívida pública do bloco comunitário, em função do Produto Interno Bruto (PIB).

De acordo com os dados publicados hoje pelo gabinete europeu de estatísticas, Eurostat, o Luxemburgo apresentou um rácio de 22,3%, com um endividamento público de 14.242 mil milhões de euros.



No entanto, este valor representa um aumento de 0,2% em comparação com o último trimestre de 2019, devido às medidas restritivas contra a covid-19.

Abaixo do Luxemburgo estão apenas a Estónia (8,9%) e a Bulgária (20,3%), enquanto as dívidas púbicas mais elevadas no final do primeiro trimestre foram registadas na Grécia (176,7%), Itália (137,6%) e Portugal (120,0%).

No conjunto da zona euro, a dívida pública subiu para 86,3% do PIB (84,1% no trimestre anterior).

Quanto ao défice orçamental, fixou-se em 2,3% na UE e 2,2% na zona euro, sendo o maior défice da zona euro desde o segundo trimestre de 2015, segundo o Eurostat.

Quase todos os países apresentaram um défice orçamental, com Portugal a registar um valor de 1,1%. As exceções foram o Luxemburgo (0,1%), a Alemanha (1%) e a Holanda (0,8%), os únicos com excedente orçamental.

Apesar das medidas de contenção da covid-19, o Luxemburgo fechou o primeiro trimestre com o equivalente a 0,1% do Produto Interno Bruto (PIB) de excedente no saldo das contas públicas.



