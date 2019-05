As vendas a retalho aumentaram 8,6% em março face a igual período de 2018. Trata-se da terceira maior subida anual a nível europeu, a par da Croácia que regista o mesmo aumento.

Luxemburgo regista 3.ª maior subida anual nas vendas a retalho

As vendas a retalho aumentaram 8,6% em março face a igual período de 2018. Trata-se da terceira maior subida anual a nível europeu, a par da Croácia que regista o mesmo aumento.

Os dados publicados esta segunda-feira pelo gabinete europeu de estatística (Eurostat) colocam Irlanda no primeiro lugar do pódio, que com 10,8% registou a maior subida homóloga das vendas a retalho. A segunda maior subida anual foi observada na Roménia (9,3%).

As vendas a retalho aumentaram 1,9% na zona euro e 2,9% na União Europeia. Subidas registadas em março e que comparam com o mesmo mês de 2018.

Em sentido inverso, as maiores quebras das vendas a retalho foram observadas na Eslováquia (-2%), na Áustria (-1%) e na vizinha Bélgica (-0,9%).