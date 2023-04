Com -26,3% de consumo, o Grão-Ducado ultrapassou significativamente o objetivo de poupança de 15% no gás natural acordado com a UE e entretanto prolongado até março de 2024.

Luxemburgo reduziu mais de um quarto do consumo de gás desde agosto de 2022

Entre 1 de agosto de 2022 e 31 de março de 2023, o consumo cumulativo de gás natural no Luxemburgo diminuiu 26,3%, excedendo assim o objetivo de redução de 15% na procura de gás natural por parte dos Estados-membros da UE, revelam os dados publicados esta terça-feira pelo Ministério da Energia e do Ordenamento do Território.

Gás. Luxemburgo e Bélgica acordam ajuda mútua para o próximo inverno Na cimeira bilateral, que decorreu na quarta-feira, os dois países deram passos para reforçar a cooperação energética e de estreitarem apoios em caso de escassez no fornecimento de gás.

De acordo com os resultados divulgados, só em março deste ano a redução do consumo de gás natural correspondeu a cerca de 20,5%, por comparação com o período de referência de 2017 a 2022. O mês com maior redução foi agosto, com -37%, seguindo-se outubro, com -36,3%.

Estes dados são divulgados dias depois da prorrogação do compromisso europeu de poupança de 15% no gás natural até 31 de março de 2024.

No que respeita ao consumo de eletricidade, o Ministério da Energia e do Ordenamento do Território revela que também continuou a diminuir desde o último verão, tendo a redução sido de 4,09% em março deste ano face ao período de referência de 2017 a 2022.

