O país oferece agora menos um terço das opções de voo na Europa, com partidas do aeroporto, do que antes da pandemia, segundo o Eurocontrol.

Aviação

Luxemburgo reduziu destinos de voos a partir do Findel

O único aeroporto do Luxemburgo conta apenas com 65% das opções de voo na Europa, em relação às que oferecia aos passageiros em 2019, revela o novo relatório da Eurocontrol.

A pandemia da Covid-19 fez que o Findel sofresse o forte impacto do corte ou redução das rotas das companhias aéreas, revelam os dados da Agência Europeia de Controle de Tráfego Aéreo.

Apenas a Lituânia e a Finlândia apresentam quebras comparáveis às do Luxemburgo nas ofertas de voos. Estes países foram ainda mais prejudicados com o fecho do espaço aéreo russo depois que Moscovo invadiu a vizinha Ucrânia em fevereiro, indica o relatório.

Em relação ao Luxemburgo, as companhias aéreas FlyBe, de Inglaterra, e a SAS, escandinava cancelaram desde 2019, as suas poucas ligações semanais com o Grão-Ducado.

Os dados do relatório do Eurocontrol são, no entanto, vistos com perplexidade pela Lux-Airport. O Luxemburgo tem ligação a mais de 100 destinos, a partir do Findel, operados pelas companhias aéreas, lembra Rebecca Pecnik, porta-voz da Lux-Airport. E este ano, a companhia low cost WizzAir vai chegar também ao Grão-Ducado, frisa esta representante.



O Luxembourg Times questionou a Luxair sobre se a companhia tinha reduzido o número total de voos, em 2022, mas não obteve resposta. A companhia aérea nacional enfrentou uma série de problemas no ano passado, com mais lugares vazios nos seus aviões do que noutras companhias europeias. A estatal Luxair é vista pelos líderes nacionais como fundamental para as viagens dos empresários do crucial setor financeiro do país a destinos importantes como Londres, Genebra e Milão, ou a aeroportos centrais como Frankfurt, para outros destinos internacionais.



Porto e Lisboa são os destinos mais frequentes a partir do Findel Em 2021 houve, no entanto, mais passageiros a voar para o Porto do que para a capital portuguesa.

Apesar da redução de destinos, o Findel beneficiou, no ano passado, de uma recuperação do número de passageiros aéreos, de acordo com o Eurocontrol. Os 70.000 voos do aeroporto do Luxemburgo realizados em 2022 assistiram a uma redução de apenas 9% dos passageiros, em relação a 2019. Nesta recuperação, foram indispensáveis os eternos destinos de férias dos residentes do Luxemburgo, como Portugal, Espanha, Croácia e Turquia, segundo o relatório.

Veja o artigo completo publicado originalmente no Luxembourg Times e adaptado para o Contacto por Paula Santos Ferreira.

