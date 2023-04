Os esforços nacionais de poupança de energia ultrapassaram largamente a meta europeia de 15%.

Crise energética

Luxemburgo reduziu consumo de gás em 26% desde agosto

Maria MONTEIRO Os esforços nacionais de poupança de energia ultrapassaram largamente a meta europeia de 15%.

O Luxemburgo conseguiu garantir o fornecimento energético do inverno 2022/2023 graças ao "esforço coletivo" que culminou na redução do consumo de gás em 26,3%, declarou esta quinta-feira o ministro da Energia, durante a conferência de imprensa sobre o balanço das ações de poupança energética.

Luxemburgo consumiu menos 19% de gás em 2022 que nos cinco anos anteriores Desde agosto, o Grão-Ducado poupou em gás natural mais do que a meta dos 15% traçada pela Comissão Europeia.

Claude Turmes congratulou-se com o resultado da campanha "Zesumme spueren - Zesummenhalen", que superou a meta de redução voluntária de 15% acordada a nível europeu em julho passado.

"O Luxemburgo deu provas de grande solidariedade e agilidade a todos os níveis: Estado, municípios, empresas e cidadãos", afirmou o governante. "Reagimos rapidamente e conseguimos encontrar soluções."



"Vigilância continua a ser necessária"

Também no consumo de eletricidade o Grão-Ducado foi além do objetivo europeu. Entre dezembro e março, assinalou uma redução de 6,19% face aos 5% pedidos por Bruxelas.

O sucesso dos esforços de poupança energética dos últimos meses permitiram reunir "níveis relativamente elevados de reservas de gás" para o próximo inverno. Mas Claude Turmes adverte que "a vigilância continua a ser necessária".

"Prorrogação de redução de consumo de gás até 2024 é uma boa notícia", diz Claude Turmes Ministro da Energia luxemburguês esteve esta terça-feira reunido com os homólogos europeus em Bruxelas.

"Todos devemos continuar a fazer esforços de poupança de energia durante o verão", observa o ministro, acrescentando que "o Governo continuará a acompanhar de perto a situação".

Recorde-se que a meta europeia de redução do consumo de gás, estabelecida para mitigar as consequências da escassez provocada pelos cortes do abastecimento russo e da escalada dos preços da energia, foi prolongada por um ano, estando em vigor até março de 2024.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.