Luxemburgo recebe financiamento europeu para eletrificar rede de autocarros

Redação São 35 milhões de euros para integrar 500 autocarros elétricos na frota RTGR até 2023.

O projeto RGTR E-BUS do Regime Geral de Transporte Rodoviário (RGTR) foi selecionado para cofinanciamento europeu para mitigar os danos da crise sanitária.

A União Europeia sabia que a pandemia de covid-19 ia ter um grande impacto sobre o bloco e sobre o resto do mundo. Foi nesse sentido que previu a implementação de um plano de recuperação de quase 50 mil milhões, o "Next Generation EU", que integra o projeto FEDER (Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional) e REACT-EU (Assistência à Recuperação para a Coesão e os Territórios da Europa).

É neste quadro que o Grão-Ducado beneficia de uma contribuição financeira do FEDER, que faz parte do programa comunitário "Investimento para o Crescimento e o Emprego" 2014-2020 destinado a "promover a reparação dos danos causados pela crise provocada pela pandemia de covid-19 e preparar uma recuperação ecológica, digital e resiliente da economia".

Meta de 500 autocarros elétricos em 2023

Isto traduzir-se-á num financiamento de 35 milhões de euros para subsidiar a eletrificação da rede de autocarros RGTR. Foi assinado um acordo para formalizar a decisão por François Bausch, vice-primeiro ministro, ministro da Mobilidade e Obras Públicas, e pelo ministro da Economia, Franz Fayot.

Só neste ano, o número de passageiros que utilizam as linhas da rede aumentou 26% em relação a 2021. Este número tem vindo a aumentar constantemente desde que os transportes públicos se tornaram gratuitos em março de 2020. A frota é constituída por um total de 1.396 autocarros, incluindo reservas, dos quais 158 são elétricos, o que representa atualmente 11% da frota RGTR.

Até ao final de 2023, o número de autocarros elétricos deverá aumentar para 500 autocarros, estando previstos 23.800.000 quilómetros. Quanto à rede eletrificada, em 2024 estará espalhada por 77 linhas públicas de autocarros. Este desenvolvimento está intimamente ligado ao subsídio obtido através do programa FEDER/REACT-UE.

Medida já estava no programa do governo

A luta contra as alterações climáticas através da redução das emissões de CO2 dos veículos com motores de combustão já era uma prioridade para o governo; muito antes dos problemas ligados aos preços da energia desde o início da guerra na Ucrânia. Um compromisso que tem sido formalmente assumido a nível internacional desde que o Grão-Ducado ratificou o acordo climático de Paris, que impõe condições de funcionamento estritas.

Esta lógica reflete-se no programa do governo de 3 de dezembro de 2018, que já previa a eletrificação completa da rede RGTR até 2030: "Os projetos-piloto de linhas de autocarros elétricos terão continuidade com o objetivo de alcançar zero emissões na rede regional de autocarros RGTR até 2030".

Os autocarros postos em serviço e elegíveis para cofinanciamento FEDER são de três tipos, nomeadamente "midibuses" (comprimento 11 m), autocarros "standard" de piso rebaixado (14 m), e autocarros "articulados" de piso rebaixado (19 m). A participação financeira no projeto RGTR E-BUS já teve início a 17 de julho, com a entrada em vigor dos novos contratos de serviço público para o funcionamento da rede RGTR.

(Este artigo foi originalmente publicado na edição francesa do Luxemburger Wort.)

