Luxemburgo recebe 23,5 milhões para apoio ao desemprego e criação de rede de carregadores elétricos

No total, o apoio ao emprego nestes últimos dois anos ajudou 45 mil trabalhadores nos setores mais sacrificados. A rede de postos de carregamento para carros elétricos vai financiar também os carregadores privados de automóveis de pequenas e médias empresas.

O Luxemburgo irá receber do Fundo Social Europeu 3.5 milhões de euros suplementares para o dispositivo de apoio ao emprego criado para os setores duramente afetados pela crise da covid-19, REACT-EU (o programa de ajuda financeira às regiões criado por causa da pandemia).

Segundo um comunicado da Comissão, o programa ajudou durante o seu funcionamento 45 mil pessoas a manter o seu emprego no Luxemburgo, que ficou em risco com os confinamentos e as perdas económicas dos últimos dois anos.

O REACT-EU faz parte do Pacote PróximaGeração UE e fornece mais de 50 milhões de euros suplementares a programas e políticas de coesão social no decurso de 2020 e 2021. Este regime dá prioridade “às empresas que contribuem para uma “recuperação ecológica, digital e resiliente da economia”, refere o comunicado da Comissão.

Rede nacional de abastecimento de carros elétricos

Além deste pacote, a Comissão Europeia autorizou esta segunda-feira um apoio de 40 milhões de euros ao abrigo do Fundo de Recuperação e Resiliência para o desenvolvimento de infraestruturas de carregamento de carros elétricos a nível nacional. O esquema faz parte de um plano completo de criar uma rede nacional de carregamento para veículos elétricos.

Estão incluídas três medidas: apoio a companhias para construção ou extensão de infraestruturas públicas de carregamento; ajuda ao investimento para pequenas e médias empresas para a construção de estruturas de carregamento privado; adaptação do sistema de financiamento público do Luxemburgo - atualmente nas mãos dos distribuidores do sistema elétrico - para uma terceira entidade a ser selecionada.

A Comissão estima que estes apoios ao desenvolvimento da infraestrutura de carregamento irá contribuir para tornar mais apetecível a compra de veículos elétricos e contribuir para a redução de emissões de dióxido de carbono e de gases poluentes, “em linha com os objetivos estabelecidos pela União Europeia e pelo Pacto Ecológico Europeu”.

Um dos objetivos do programa europeu “Fit for 55” – neste momento em fase de negociações entre o Conselho e o Parlamento Europeu - é que a partir de 2035 não se vendam mais carros com motor de combustão em território da União Europeia e um dos desafios da atual Comissão é dotar os países de um sistema de postos de carregamento elétrico que tornem a transição fácil para o consumidor.

Os Planos de Recuperação e Resiliência teriam que apresentar investimentos de mais de 37% para a transição ecológica. A criação de redes nacionais para a circulação elétrica privada é uma das medidas que cabem dentro desta alínea.

