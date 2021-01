Ajudas são disponibilizadas através dos fundos estruturais comunitários e serão canalizadas para financiar testes, vacinação e os apoios para garantir os empregos afetados pelo fecho de atividades.

Luxemburgo recebe 140 milhões de euros da UE para combater os efeitos da covid-19

O Luxemburgo vai receber quase 140 milhões de euros ao abrigo da iniciativa europeia "REACT-UE" para mitigar os efeitos imediatos da crise covid-19.

As instituições europeias vão conceder ao Grão-Ducado uma dotação financeira, no âmbito do programa de recuperação e assistência para a coesão territorial, no valor de 139,8 milhões de euros, refere o Ministério da Economia, em comunicado. O montante é destinado a combater as consequências imediatas da covid-19 na economia e na sociedade.

Os recursos da REACT-EU são disponibilizados através dos fundos estruturais da União Europeia (UE), sendo que o envelope financeiro atribuído ao Luxemburgo será disponibilizado através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e do Fundo Social Europeu (FSE), operacionalizados pelo Ministério da Economia.

As áreas a que as verbas são destinadas vão desde a saúde a comparticipações sociais.

Pelo FEDER serão atribuídos quase 60 milhões de euros à segunda fase do programa dos "Testes em Grande Escala", gerido pelo Ministério da Saúde, "cobrindo assim as despesas relacionadas com este projeto para a aquisição de material de teste para as análises, bem como para a gestão, sensibilização do público, implementação e acompanhamento do projeto".

Com o mesmo fundo serão destinados mais 10 milhões, em cofinanciamento, na vacinação contra a Covid-19.

Já as verbas dos cerca de 70 milhões de euros do Fundo Social Europeu (FSE) serão geridas pelo Ministério do Trabalho e destinam-se aos apoios sociais às empresas e às famílias, como o subsídio de desemprego parcial, em que o Estado cobre a parte compensatória durante o período de trabalho a tempo reduzido, garantido 80% do salário do trabalhador em causa, afetado pela interrupção da sua atividade laboral, ou 100% no caso de ordenados equivalentes ao salário social mínimo.

" O apoio de emergência com um total de 47,5 mil milhões de euros, fornece aos Estados-Membros assistência até 2023 para lidar com as consequências imediatas da crise, e os seus impactos sociais", lembra o Ministério da Economia no mesmo comunicado.

