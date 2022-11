A missão económica à décima maior economia do mundo inicia-se este domingo.

Missão económica

Luxemburgo quer fazer ponte económica com a Coreia do Sul

Madalena QUEIRÓS A missão económica à décima maior economia do mundo inicia-se este domingo.

Uma missão económica constituída por quase 90 empresários e dirigentes de organizações luxemburgueses, liderada pelo Grão-Duque Herdeiro Guillaume e pelo ministro da Economia, Franz Fayot, inicia este domingo uma visita à Coreia do Sul, país que é a décima maior economia do mundo. Sendo o Estado no mundo que mais investe em Investigação e Desenvolvimento (I&D), a Coreia do Sul alberga também a sede da Samsung, a multinacional que mais investe em atividades de I&D em todo o planeta.

Durante os três dias desta missão económica, os participantes têm uma agenda carregada. Um dos pontos altos será a assinatura de um memorando de entendimento de cooperação na exploração do espaço. Um acordo que deverá ser assinado na segunda-feira pelo ministro da Economia luxemburguês, Franz Fayot e o ministro da Ciência e Tecnologia da Coreia do Sul, Lee Jong-ho. Segue-se a participação da delegação no Korea Space Forum 2022, que deocorre na capital, Seul.



Missão visa "reforçar relações políticas e económicas"

Para estimular as relações económicas entre os dois países realiza-se, ainda, um Seminário Económico Coreia-Luxemburgo.

O objetivo desta missão é “reforçar as relações políticas e económicas entre os dois países, focando-se nas áreas digital e do espaço".

Durante a missão será ainda inaugurada a nova fábrica de produção da empresa luxemburguesa, Rotarex, situada próximo de Seul. Uma unidade que deverá produzir equipamentos para o mercado dos semi-condutores.

No final, uma visita ao Memorial da Guerra da Coreia será um momento simbólico de comemoração dos 60 anos de relações diplomáticas entre os dois países.

