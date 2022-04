Claude Turmes disse esta quarta-feira à RTL que a interdição do russo proposta pela UE não representa “qualquer problema” para o Grão-Ducado.

Luxemburgo “quase não precisa” de carvão russo, diz ministro da Energia

Redação Claude Turmes disse esta quarta-feira à RTL que a proibição da importação de carvão russo proposta pela Comissão Europeia não representa “qualquer problema” para o Grão-Ducado, tal como o gás, comprado maioritariamente à Bélgica.

O ministro da Energia afirmou que a medida, integrada no quinto pacote de sanções que será submetido à aprovação dos 27 Estados-membros, não teria um impacto significativo no abastecimento energético do país. “Para nós isso não é problema porque quase não [precisamos] de nenhum.”

Bruxelas quer proibir importação de carvão russo pela União Europeia A venda de carvão aos mercados europeus gera lucros de 4 mil milhões de euros anuais para a Rússia.

Da mesma forma, um eventual embargo ao gás da Rússia não seria tão problemático para o Luxemburgo como para países como Áustria e a Alemanha, muito mais dependentes. Segundo Claude Turmes, só um quarto do gás que chega ao Grão-Ducado vem da Rússia, uma vez que a maior parte das importações é feita à Bélgica.

Contudo, o ministro pôs de parte uma abordagem unilateral às sanções, à semelhança do que aconteceu com a Lituânia, que recentemente se tornou o primeiro país da União Europeia a deixar de comprar gás à Rússia. Turmes sublinhou que “qualquer embargo repentino ao gás seria muito prejudicial para as indústrias europeias”.

Luxemburgo descarta ação unilateral

Nesse sentido, as sanções energéticas devem ser “bem calculadas” a nível europeu, pois “só fariam sentido” se forem inseridas num plano conjunto, argumentou o governante. Claude Turmes considera, ainda, que a Europa deve começar a procurar alternativas para o petróleo e diesel importados de Moscovo.

Sanções da UE deverão abranger gás e petróleo russo mais cedo ou mais tarde O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, considerou provável a UE ter de ir mais longe.

Os vários países da UE têm-se dividido quanto ao endurecimento das sanções contra a Rússia, nomeadamente o boicote ao petróleo e gás russos, mas os apelos para novas medidas têm-se multiplicado desde que surgiram informações sobre o alegado massacre de civis pelas tropas russas em Bucha, no início da semana.

