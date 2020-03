Estes pedidos foram feitos só numa semana. O governo prevê gastar 500 milhões de euros em subsídios a estes trabalhadores em março devido à crise do coronavírus.

Luxemburgo. Quase 7000 empresas já pediram apoio para desemprego parcial

O ministro do Trabalho Dan Kersch declarou que o estado irá pagar 500 milhões de euros, em março, no apoio ao desemprego parcial, devido ao número de empresas que já encerraram por causa da crise do novo coronavírus.

Um valor que "obviamente não será suficiente se os pedidos continuarem assim tão numerosos em abril", assumiu Dan Kersch, esta manhã, numa entrevista à Rádio 100,7.

Pandemia vai provocar “forte subida do desemprego” no Luxemburgo Esta pandemia conduzirá a “sequelas mais duráveis, ligadas à degradação das finanças públicas, a destruição do tecido económico (falências) e um período prolongado de subida do desemprego”, alerta o STATEC.

No espaço de apenas "uma semana, cerca de 6000 ou 7000 empresas apresentaram pedidos" para o pagamento do desemprego parcial, indicou o ministro.

Construção civil: 30 mil no desemprego parcial

O desemprego parcial representa uma ajuda imediata às empresas, recorda o governante, declarando que o estado paga 80% do salário destes trabalhadores, através do Fundo de Desemprego.

"É impossível avaliar o custo desta crise, porque ninguém sabe quantas empresas serão afetadas, ou quanto tempo ela durará", vinca o ministro sublinhando que "teremos de nos adaptar à medida que avançamos".

Fayot. "Não podemos salvar todas as empresas" O ministro da Economia deu conta dos planos para conseguir ultrapassar a crise do coronavírus, sublinhando que as finanças públicas do Luxemburgo são boas, mas que não é possível acudir todas as pessoas.

Só no setor da construção civil a situação de desemprego parcial afeta cerca de 30 mil trabalhadores, para uma massa salarial de 150 milhões de euros. No país todas as obras e empreitadas foram suspensas por decisão do governo, para evitar a disseminação da epidemia do covid-19.

