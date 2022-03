Em janeiro e fevereiro, foram registadas 196 falências no Grão-Ducado. Valores estão estáveis quando comparados com a média do ano anterior.

Luxemburgo. Quase 200 falências nos primeiros dois meses do ano

De acordo com o último relatório do Ministério da Justiça publicado esta semana pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), 196 empresas declararam falência e contam-se 170 liquidações, em janeiro e fevereiro deste ano.

O número de falências pronunciadas em janeiro (100) e fevereiro (96) permanece relativamente estável em comparação com os 98 falências pronunciadas em média, por mês, em 2021.

Um terço das falências, nestes dois meses, diz respeito a holdings e fundos de investimento, e quase uma em cada cinco (19%) destas falências estão dentro do setor do comércio.

Nos dois primeiros meses do ano, os tribunais luxemburgueses pronunciaram a liquidação de 170 empresas (82, em janeiro, e 88, em fevereiro). Este total é ligeiramente inferior ao número médio de liquidações pronunciadas por mês em 2021, que rondou os 92.

Tal como nas falências, as empresas mais afetadas pelas liquidações são holdings e fundos de investimento e empresas do setor do comércio.

Ao contrário das falências, a liquidação de uma empresa não está relacionada com incumprimento de dívidas por parte dos empresários. Esta ocorre geralmente a pedido de um associado e/ou acionista da empresa, ou a pedido do Ministério Público devido a falhas graves à lei que rege as atividades comerciais.

