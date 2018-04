O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Etienne Schneider, propôs esta quinta-feira às autoridades brasileiras o reforço das relações bilaterais, com destaque para o setor aeroespacial.

Luxemburgo propõe cooperação aeroespacial ao Brasil

José Henrique De Burgo Mendes O vice-primeiro-ministro e ministro da Economia, Etienne Schneider, propôs esta quinta-feira às autoridades brasileiras o reforço das relações bilaterais, com destaque para o setor aeroespacial. Parceria público-privada GovSat, satélites SES e iniciativa SpaceResources.lu foram os principais temas em discussão.

Recebido esta quinta-feira em Brasília pelo ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, Gilberto Kassab, Etienne Schneider propôs discutir a cooperação entre os dois países no âmbito da iniciativa SpaceResources.lu, que visa explorar recursos minerais no espaço.



"Uma das nossas intenções para o futuro é fazer exploração de minérios no espaço e o nosso objetivo é ter o Brasil como parceiro nesta iniciativa. Já conseguimos fechar acordos com vários países, como China, Japão, Portugal e estamos em vias de o concretizar também com a Rússia", disse Etienne Schneider em Brasília, durante o seu discurso dirigido às autoridades locais.



"Existem frentes de trabalho que nós podemos e devemos explorar nesta cooperação (...) através da Agência Espacial Brasileira e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais", respondeu o ministro brasileiro Gilberto Kassab.

Ministro da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações do Brasil, Gilberto Kassab, e o ministro da Economia, Etienne Schneider. Foto: ©MECO

O encontro serviu também para discutir o reforço da presença da operadora luxemburguesa de satélites SES no Brasil. A iniciativa poderá vir a envolver "futuros projetos de satélites no valor de várias centenas de milhões de euros de investimento (...) para empresas luxemburguesas, como a SES, a maior operadora de satélites do mundo, com sede em Betzdorf", refere o Ministério da Economia em comunicado.



Etienne Schneider, que acumula também a pasta de Defesa, reuniu-se ainda com o seu homólogo Joaquim Silva e Luna, com quem abordou a cooperação através da GovSat, parceria público-privada entre o Governo do Grão-Ducado e a SES.



O Brasil, que participa em várias missões militares da ONU, surge agora como um dos potenciais clientes dos serviços fornecidos pelo satélite GovSat-1, lançado a 31 de janeiro. O satélite permite estabelecer comunicações seguras entre teatros de operações táticas, missões marítimas ou aéreas em zonas afetadas por crises humanitárias.

Reunião entre as duas delgações. Foto: Ascom/MCTIC

A visita de quatro dias ao Brasil teve lugar um mês depois da inauguração da primeira embaixada do Luxemburgo na América latina, precisamente em Brasília, com o objetivo de reforçar as relações económicas e políticas entre os dois países.



"Vejo com muita importância a iniciativa de manter esse diálogo e essa aproximação não só política, mas também científica e económica", concluiu Etienne Schneider.