O Luxemburgo é apontado como a próxima capital financeira da Europa, ocupando o lugar de Londres. Segundo dados da consultora KPMG, nem Frankfurt, Paris, Amesterdão ou Dublin vão ocupar esse lugar.

Luxemburgo prepara-se para ser a capital financeira da Europa

Henrique DE BURGO O Luxemburgo é apontado como a próxima capital financeira da Europa, ocupando o lugar de Londres. Segundo dados da consultora KPMG, nem Frankfurt, Paris, Amesterdão ou Dublin vão ocupar esse lugar.

No pós-Brexit, é o Luxemburgo o principal candidato, a julgar pelo número de bancos, seguradoras e gestores de fundos de investimento que estão a trocar a City de Londres pelo Grão-Ducado.

De acordo com a KPMG, 72 grandes corporações mudaram-se de Londres para o Luxemburgo nos últimos dois anos. Além de estar no coração da Europa, entre as poderosas Alemanha e França, o país tem conseguido marcar posição na política europeia, com dois dos últimos cinco presidentes da Comissão Europeia: Jacques Santer (1995-1999) e Jean-Claude Juncker (2014-2019).

Apesar da crise, há novas empresas a nascer As tividades financeiras e seguros são o setor onde, apesar de haver mais falências, há mais novas empresas a serem criadas.

O Luxemburgo conta ainda com investimentos estrangeiros domiciliados no país no valor de 4,5 biliões de euros (bastante superior, por exemplo, aos 1,5 biliões na Irlanda). Outro fator de peso é que a China escolheu o Luxemburgo como país por onde passam todas as suas operações de investimento no estrangeiro, contando com sete grandes bancos de investimento no Grão-Ducado.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.