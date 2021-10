Saiba também quais os produtos e serviços que tiveram um maior aumento e os que mais desceram em setembro, segundo o Statec.

Luxemburgo. Preços dos combustíveis sobem quase 35% num ano

Manuela PEREIRA Saiba também quais os produtos e serviços que tiveram um maior aumento e os que mais desceram em setembro, segundo o Statec.

O índice nacional de preços ao consumidor, calculado pelo Instituto Nacional de Estatísticas (Statec), subiu 0,1% em setembro face ao mês anterior. A taxa anual de inflação fixa-se em 2,7%, mais duas décimas do que em agosto. Os preços dos produtos petrolíferos aumentaram em 1,2%. Excluindo o ‘ouro negro’, os preços subiram 0,1%.

Este desenvolvimento desencadeia um aumento de 2,5% nos salários, vencimentos e pensões a partir de 1 de outubro de 2021. Após uma queda em agosto, os produtos petrolíferos estão de novo em alta. Os preços dos produtos petrolíferos aumentaram 1,2% em variação mensal.

Nos postos de combustível, os motoristas pagaram mais 1,5% por um litro de gasóleo, enquanto que para a gasolina o aumento foi de 0,9%. Para famílias que encheram os seus tanques de gasóleo de aquecimento, a fatura aumentou 2,4% em comparação com agosto.

Na variação homóloga, preços dos produtos derivados do ‘ouro negro’ no cabaz do índice registam uma subida de 34,6%, num ano. Isto deve-se, segundo o Statec, ao nível de preços excecionalmente baixo em 2020.

Maiores aumentos e descidas

Os maiores aumentos de preços registados em setembro observam-se nos eletrodomésticos (+4,3%), nos artigos de viagem (+4,0%) e nos serviços de cuidados corporais (+3,2%).

Do outro lado da balança, as despesas de viagem tiveram menor impacto, com os preços dos pacotes de férias a caírem 4,9% e os bilhetes de avião 14,6% em relação a agosto, devido ao fim das férias escolares.

Os preços dos alimentos também diminuíram 0,1% num mês. As maiores diminuições em comparação com o mês anterior foram observadas na alimentação infantil (-3,6%), compota e mel (-2,5%), café (- 1,9%) e fruta e legumes (- 1,0%). Em sentido contrário, os preços do marisco congelado e fresco (+2,1% e +1,6% respetivamente), dos vegetais frescos (+1,2%) e da carne de porco (+1,5%) aumentaram em comparação com agosto. Num ano, os preços dos alimentos ficaram 0,8% mais caros.

