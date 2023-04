País tem de dobrar os esforços para atingir a meta europeia.

Luxemburgo precisa de fazer mais para atingir meta de energias renováveis

Henrique DE BURGO País tem de dobrar os esforços para atingir a meta europeia.

Os Estados-membros da União Europeia e o Parlamento Europeu celebraram um acordo provisório para aumentar a meta de consumo de energias renováveis para 42,5% até 2030. Atualmente a meta situa-se nos 32%.

Segundo os últimos dados, referentes a 2021, o Luxemburgo é o Estado-membro com a menor quota de energia renovável no consumo final bruto, com 11,73%. Nesse sentido terá de redobrar os esforços para atingir a meta europeia.

Ainda assim, o ministro da Energia, Claude Turmes, congratula-se com este acordo, referindo em comunicado que o novo texto vai acelerar o desenvolvimento das energias renováveis, com ganhos para o clima e para a indústria.

Entre os 27 países da União Europeia, o Grão-Ducado está bem posicionado em duas áreas: ocupa o 4º lugar no consumo de energia fotovoltaica e o 14º no domínio da energia eólica.



