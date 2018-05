O Luxemburgo não tem candidatos suficientes com o excelente nível de inglês necessário para preencher as cerca de três mil vagas de emprego que deverão estar disponíveis após a saída do Reino Unido da UE.

Luxemburgo precisa de candidatos que falem inglês para 3 mil ofertas de emprego

De acordo com a empresa especializada em caça-talentos Greenfield Luxembourg, e citado pela Bloomberg, as seguradoras, as empresas de investimento e os bancos que estão a abrir sedes no Grão-ducado estão a ter dificuldades em encontrar candidatos que domimem melhor o inglês do que o francês.



Depois do anúncio do Brexit, o Luxemburgo tem sido um dos destinos preferenciais das grandes empresas do setor financeiro que estão a deixar a praça de Londres.

A seguradora American International Group, a Blackstone, Northern Trust ou Carlyle são alguns dos exemplos de empresa que se transferiram para o Luxemburgo.