A União de Empresas Luxemburgueses alerta para a crescente falta de trabalhadores no país, sobretudo de profissionais qualificados.

Economia 3 min.

UEL

Luxemburgo precisa de 300 mil trabalhadores até 2030

Paula SANTOS FERREIRA A União de Empresas Luxemburgueses alerta para a crescente falta de trabalhadores no país, sobretudo de profissionais qualificados.

Já são vários os setores com falta de trabalhadores e sem candidatos a oferecerem-se para colmatar as necessidades das empresas. O setor da Horeca, com a restauração no topo da lista, é um deles.

O facto do salário mínimo no Luxemburgo ser o mais alto da Europa e dos residentes possuírem o maior poder de compra da UE, ou mesmo o facto do Luxemburgo ser o país mais rico do mundo em 2023, de acordo com as estimativas do Fundo Monetário Internacional, náo tem sido suficiente para atrair o número de profissionais que o país necessita, sobretudo no que diz respeito aos trabalhadores qualificados.

Luxemburgo é o país mais rico do mundo em 2023 Segundo a classificação do Produto Interno Bruto (PIB) per capita.

Por outro lado, as regalias fiscais da vizinha França estão a "roubar" trabalhadores ao Luxemburgo que necessita de ser tornar mais atrativo no mercado de trabalho internacional, alerta a União das Empresas Luxemburguesas (UEL).

A já visível falta de trabalhadores, que afeta "os empregadores do país, de todos os setores" continuará a intensificar-se nos próximos anos, avisa a UEL no Primeiro Barómetro de Emprego realizado junto das agências de recrutamento e que foi esta terça-feira apresentado.

A nível geral, "para 55% das empresas a falta de trabalhadores qualificados é o principal obstáculo ao seu desenvolvimento económico em 2023" realça o documento, salientando que 70% das empresas do setor artesanal já se confronta com falta de funcionários.

Segundo a Chambre des Métiers, "o país terá de recrutar 1.700 trabalhadores qualificados nos próximos 12 meses para satisfazer a procura dos clientes".

Mais atrativo

A longo prazo, e até 2030, o país terá de recrutar 300 mil trabalhadores, com substituição de trabalhadores que saem, incluindo os que se reformam, lê-se no documento.

Para ter sucesso nas transições digitais e ambientais necessárias, as empresas precisam de ter trabalhadores qualificados.

O Luxemburgo precisa de se converter num mercado de trabalho atrativo a nível internacional, nomeadamente em países não europeus, onde pode recrutar os talentos que irá necessitar, refere a UEL.

As oito profissões que precisam urgentemente de trabalhadores Um estudo do LISER, da ADEM e do Jobfirst examinou os oito grupos de postos de trabalho que não requerem um diploma universitário e que escasseiam.

"O barómetro também mostra uma necessidade real de adaptar tanto a organização do trabalho como o quadro fiscal [do país] para atrair o talento necessário para o Luxemburgo", acrescenta.

O custo da habitação e da mobilidade no país é um dos fatores negativos na atratividade dos trabalhadores residentes no estrangeiro, realça o documento.

Muitas ofertas e salário inferior

Atualmente, 91% dos candidatos possuem demasiadas ofertas de trabalho e esta é simultaneamente a principal dificuldade de recrutamento sentida pelas empresas. A segunda é a salarial, onde as expectativas dos candidatos são de um ordenado superior ao oferecido, de acordo com o barómetro.

O salário é o principal fator de atratividade para um trabalhador, no entanto, logo a seguir elegem a flexibilidade e a qualidade de vida (teletrabalho, localização, escritórios satélites) - estas prioridades estão muito próximas da ambição salarial.

Fuga de talentos

O país debate-se ainda com uma fuga de talentos, especialmente para França, como já foi referido. A maior parte dos candidatos opta por este país vizinho devido aos enormes esforços fiscais que o país tem feito para atrair profissionais. É então necessário que o Grão-Ducado possa oferecer um quadro fiscal para continuar competitivo no mercado de talentos, indica o barómetro.

Quatro em dez transfronteiriços deixariam o emprego devido ao tempo de viagem Quase metade dos trabalhadores do Luxemburgo vive além fronteiras e o tempo de viagem é citado por quase metade dos empregados como um obstáculo à atratividade do Grão-Ducado.

"A prioridade será a capacidade do nosso país de atrair, formar e mobilizar os talentos de amanhã”, declarou recentemente Jean-Paul Olinger, Diretor da UEL, que realizou este barómetro em colaboração com os membros da Federação de Recrutamento, Pesquisa e Seleção (fr2s).

“Com a UEL partilhamos a ambição de dar a conhecer o mercado de trabalho luxemburguês para além da Grande Região e de atrair os talentos que permitam às empresas fazer face aos desafios económicos que lhes são impostos”, explica Gwladys Costant, vice-presidente da fr2s.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.