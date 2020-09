O Produto Interno Bruto (PIB) caiu fortemente no Luxemburgo devido à pandemia do novo coronavírus, e em consequência das medidas que o Governo teve de tomar para limitar a propagação.

Luxemburgo. PIB cai 7,8% no segundo trimestre

Susy MARTINS O Produto Interno Bruto (PIB) caiu fortemente no Luxemburgo devido à pandemia do novo coronavírus, e em consequência das medidas que o Governo teve de tomar para limitar a propagação.

Segundo dados do Instituto Nacional de Estatísticas (STATEC) publicados esta sexta-feira, o PIB caiu 7,8% no segundo trimestre de 2020, em comparação com o segundo trimestre do ano anterior, e 7,2% relativamente ao trimestre precedente. Um período marcado pelo confinamento.

Comércio, transportes e restauração (-21,9% num ano), bem como a construção (-20,3%) e a indústria (-22,4%) foram os setores mais atingidos pelas medidas de encerramento decretadas pelo Governo para limitar a propagação da covid-19.

Segundo o STATEC, em contrapartida a área da “informação e comunicação” subiu 9,2% relativamente ao mesmo período do ano passado.

Note-se ainda que os agregados familiares gastaram menos neste período, diminuindo 19,4% do seu consumo num ano.



