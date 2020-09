Luxemburgo perdeu cerca de 200 milhões em cobranças de IVA

O Luxemburgo continua a perder dinheiro do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA) devido à fraude, evasão e elisão fiscal, falências e erros de cálculo.

Esta é uma das conclusões de um estudo da Comissão Europeia que aponta que o Grão-Ducado perdeu em 2018 cerca de 200 milhões de euros em impostos que não foram cobrados. Segundo os dados mais recentes, agora divulgados, as perdas do Luxemburgo equivalem a 5% das receitas esperadas com o IVA (4 mil milhões).



No ano precedente, 2017, as perdas foram bem menores: 23 milhões de euros, equivalente a 1% dos 3,5 mil milhões de euros de receitas arrecadadas. No conjunto da União Europeia, houve uma perda 140 mil milhões de euros, o equivalente a 11% das receitas estimadas.

A Roménia (33,8%) foi o país com maior desvio do IVA, seguido pela Grécia (30,1%) e Lituânia (25,9%), enquanto os Estados-membros com menores perdas foram a Suécia (0,7%), Croácia (3,5%) e a Finlândia (3,6%).

Para 2020, a Comissão Europeia prevê uma perda potencial de 164 mil milhões de euros, "devido aos efeitos da pandemia". Uma previsão que tem por base o "rápido declínio no crescimento do PIB e a deterioração dos saldos das administrações públicas em 2020", lê-se no documento.

