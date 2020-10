O Luxemburgo perdeu sete lugares no ranking internacional "Competitividade Digital 2020", que mede a capacidade de uso das ferramentas digitais, ocupando o 28° lugar. No ano passado estava no 21° lugar, num total de 63 países analisados.

Luxemburgo perde sete lugares no ranking global "Competitividade Digital 2020"

Henrique DE BURGO O Luxemburgo perdeu sete lugares no ranking internacional "Competitividade Digital 2020", que mede a capacidade de uso das ferramentas digitais, ocupando o 28° lugar. No ano passado estava no 21° lugar, num total de 63 países analisados.

De acordo com o estudo elaborado anualmente pelo Instituto Internacional de Desenvolvimento de Gestão, em Lausanne, na Suíça, a maior queda foi observada no domínio Preparação para o Futuro, que analisa o nível de preparação de uma economia em relação à transformação digital. O Grão-Ducado perdeu 10 lugares, descendo do 17° lugar para o 27°.

No domínio Tecnologia, que traça o desenvolvimento das tecnologias digitais, a descida foi do 12° para o 17° lugar. No terceiro fator de análise, Conhecimento, que diz respeito às capacidades necessárias para a aprendizagem e descoberta da tecnologia, o Luxemburgo desceu apenas um lugar, do 34° para o 35°.

A nível global, os Estados Unidos e a Singapura mantêm, respetivamente o primeiro e o segundo lugar do ranking, enquanto a Dinamarca fecha o pódio, trocando de lugar com a Suécia. Portugal surge no 37° lugar (menos três posições que no ano anterior). Na comparação europeia o Grão-Ducado é o 15° classificado.

