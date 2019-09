Fraude, evasão e elisão fiscal, falências e erros de cálculo estão da origem do desvio do IVA.

Luxemburgo perde 23 milhões em receitas de IVA não cobrado

Fraude, evasão e elisão fiscal, falências e erros de cálculo estão da origem do desvio do IVA.

O Luxemburgo registou um desvio de 0,7% com o Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), representando 23 milhões de euros não arrecadados com este imposto.

Segundo dados publicados hoje num relatório da Comissão Europeia, referentes a 2017, o Luxemburgo é o segundo país com a taxa mais baixa de desvio do IVA, ou seja a diferença entre as receitas esperadas com este imposto e o que cada país realmente arrecada.

O desvio do IVA mede a eficácia das medidas relativas a este imposto aplicadas em cada Estado-membro ao revelar uma estimativa das receitas perdidas por fraude, evasão e elisão fiscal e ainda por falências e insolvências, evidenciando também erros de cálculo.



Fonte: Comissão Europeia

Ao todo, os países da União Europeia perderam 137,5 mil milhões de euros de receitas do IVA não cobrado.

O país que menos perde é o Chipre, com 0,6%, enquanto a Roménia, com 36%, é o Estado-membro que mais perde, bastante acima da média europeia de 11,2%.

No caso do Luxemburgo, o desvio equivaleu a 23 milhões de euros, estando em causa perto de 1% de receitas perdidas face ao total.

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, referiu hoje, num comunicado, que "este é um bom resultado" para o país.

HB