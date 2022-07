Num destes dois países trabalha-se menos do que a média europeia, segundo um estudo que compara a duração da vida profissional nos países da UE.

Trabalho

Luxemburgo ou Portugal. Onde se trabalha mais anos?

Paula SANTOS FERREIRA Num destes dois países trabalha-se menos do que a média europeia, segundo um estudo que compara a duração da vida profissional nos países da UE.

Quantos anos trabalham, em média, os trabalhadores dos países da União Europeia? Depende do país, explica um novo estudo do Eurostat divulgado ontem. A duração média da vida ativa varia muito entre os vários países e as regiões da Europa.



Entre o Luxemburgo e Portugal, em que país se trabalha durante mais anos? Em Portugal, um trabalhador permanece ativo durante 37,6 anos. Mais 2,7 anos do que no Grão-Ducado, onde a média da duração da vida profissional é de 34,9 anos, indicam os dados do Eurostat relativos a 2021.

No Luxemburgo, os trabalhadores têm, aliás, uma vida profissional mais curta do que a média europeia, que se situa nos 36 anos.

A Holanda (42,5 anos) é o país da UE onde se trabalha mais anos, seguindo-se a Suécia (42,3 anos) e a Dinamarca (40,3 anos). Em contraste, as durações mais baixas de vida ativa registam-se na Roménia (31,3 anos), Itália (31,6 anos) e Grécia (32,9 anos).

Homens e mulheres com diferenças

Ao nível do género, a diferença de anos de trabalho entre homens e mulheres tem vindo a diminuir.

No Luxemburgo, os homens trabalham 36,4 anos, em média, menos tempo do que a média europeia dos trabalhadores masculinos que é de 38,2 anos.

A vida ativa dos trabalhadores masculinos é mais longa em Portugal - 38,6 anos- do que no Grão-Ducado.

Embora se preveja que os homens trabalhem mais do que as mulheres, a disparidade de género diminuiu na UE com a crescente participação do género feminino no mercado de trabalho, realça o Eurostat.

No Luxemburgo, a vida ativa das mulheres (33,1 anos) termina cerca de dois anos antes da dos homens. Contudo, nem sempre a disparidade foi tão ténue. Em 2001, as mulheres trabalhavam menos 10,5 anos do que os homens, sendo o país um dos Estados-membros onde a diferença de género foi atenuando ao longo dos anos.

Também em Portugal a vida ativa das mulheres - 36,6 anos - é mais longa cerca de três anos do que no Grão-Ducado. A diferença feminina para a duração da vida profissional dos homens portugueses é de dois anos.

A termo de comparação, a média da duração da vida profissional das mulheres entre os países da União Europeia é de 33,7 anos.

Malta é o país onde a disparidade de género mais diminuiu. Em 2001, as mulheres esperavam trabalhar 22,3 anos menos que os homens e atualmente a diferença é de 8,4 anos entre os dois sexos, correspondendo a uma redução de 13,9 anos na disparidade entre 2001 e 2021. Espanha e Luxemburgo seguem-se no topo da tabela.

Em 2021, esta diferença foi mais pronunciada na Itália (+9,1 anos), seguida por Malta (+8,4 anos) e Roménia (+7,6 anos).

A Lituânia é o único país da UE onde as mulheres trabalham normalmente 1,3 anos a mais do que os homens, sendo a diferença de género negativa.

