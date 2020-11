O imposto CO₂ anunciado abrange principalmente os combustíveis para motores, óleo de aquecimento e gás.

Luxemburgo. Nova taxa CO2 a partir de janeiro

A 1 de janeiro do próximo ano, será introduzido no Luxemburgo um imposto CO₂. Esta taxa tinha sido pensada para março deste ano mas, devido à pandemia, foi adiada e é agora que vai ser implementado.

De acordo com os dados do Statec, no próximo ano, o preço do carbono fica fixado em 20 euros por tonelada, aumentando cinco euros em 2022 e 2023, respetivamente. Isto resulta em custos adicionais, incluindo o IVA, em seis cêntimos por litro de gasóleo em 2021, e nove cêntimos em 2023.

O imposto CO₂ anunciado abrange principalmente os combustíveis para motores, óleo de aquecimento e gás.





