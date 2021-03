O sexto lugar do Luxemburgo reflete a recente investigação internacional "OpenLux" que põe a nu mais de 55 mil empresas-fantasma no país que gerem ativos de pelo menos 6500 milhões de euros.

Luxemburgo no 'top 10' dos paraísos fiscais

O Luxemburgo volta a ser referenciado em mais uma lista de paraísos fiscais. De acordo com um novo ranking divulgado esta terça-feira pelo grupo de investigadores em matéria fiscal Tax Justice Network, o Grão-Ducado é o sexto território do mundo com maior risco de abusos fiscais de empresas.

O país é citado como "cúmplice" de 4,1% (perto de 7 mil milhões de dólares) das facilidades que os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) dão às multinacionais para pagar menos impostos. O sexto lugar do Luxemburgo reflete a recente investigação internacional "OpenLux", liderada pelo jornal francês Le Monde e que põe a nu mais de 55 mil empresas-fantasma no Grão-Ducado que gerem ativos de pelo menos 6500 milhões de euros. Entre os fundos escondidos contam-se alguns de suspeitos de atividades criminosas, desportistas, políticos, artistas ou famílias reais.

O lugar cimeiro da lista é ocupado pelo Reino Unido. Com três territórios ultramarinos nas três primeiras posições (Ilhas Virgens Britânicas, Ilhas Caimão e Bermudas) e ainda a ilha de Jersey, em oitavo lugar, é coletivamente o maior responsável entre os países da OCDE por permitir o abuso fiscal de empresas, representando 31%.



O índice 'Paraísos fiscais corporativos 2021' indica que os países da OCDE são responsáveis por 39% do abuso fiscal corporativo transfronteiriço a nível mundial (68% com os seus territórios ultramarinos). De acordo com o Tax Justice Network, estes Estados estão a ajudar as multinacionais a evitar o pagamento de 166 mil milhões de dólares em impostos, num total anual de 245 mil milhões.

Já os Países Baixos e o território ultramarino de Aruba são responsáveis por 5,5% (no quarto lugar) e a Suíça por 5,1% (em quinto). Fora dos países da OCDE, o 'top 10' inclui ainda no sétimo lugar o território de Hong Kong, Singapura em oitavo e os Emirados Árabes Unidos a completar o top 10.



Ranking dos paraísos fiscais da Tax Justice Network:

Ilhas Virgens Britânicas (território ultramarino britânico) Ilhas Caimão (território ultramarino britânico) Bermudas (território ultramarino britânico) Países Baixos Suíça Luxemburgo Hong Kong Jersey (território ultramarino britânico) Singapura Emirados Árabes Unidos

